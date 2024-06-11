"Охотник" вышел на охоту - Россия впервые применила новейший беспилотник в бою.

21 июля 2023 186K прочитали В последнее время можно часто наблюдать следующую картину, когда очень и очень серьёзные оборонные проекты проходят обкатку в реальных условиях, не дожидаясь принятия на вооружение.
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