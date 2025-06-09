Марочко: наступление ВС РФ в Днепропетровской области отрезает часть ВСУ

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Начало наступления российской армии в Днепропетровской области позволяет отрезать часть «плотно засевших» на границах Донецкой Народной Республики и Запорожской области группировок Вооруженных сил Украины.
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