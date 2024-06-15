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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дркушич заявил, что может прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц: «Квартиру снимает клуб, платить не нужно. Часто закупаюсь в «Магните» и «Пятерочке»

– Когда вы приходили в редакцию «РБ Спорт» и проходили детектор лжи, сказали, что можете прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц.

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