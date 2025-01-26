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Фотограф 10 лет путешествовал по самым красивым местам, чтобы запечатлеть человеческую суть

Фотограф 10 лет путешествовал по самым красивым местам, чтобы запечатлеть человеческую суть

Более десяти лет Паскаль Маннэртс (Pascal Mannaerts) путешествовал по миру со своей камерой. В процессе полного погружения в культуру регионов, где он оказывался, он старался запечатлеть в своих работах человеческую суть.

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