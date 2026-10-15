После ударов противника по дата-центрам, приведших к сбоям в работе жизненно важных цифровых сервисов, депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин изложил программу ответных мер, разделив их на две группы: срочные и перспективные.
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а почему они принадлежат только частным компаниям (и интересно, где настоящая родина этих компаний?) и почему это нет государственных дата-центров, коли это настолько выгодно? ведь государство наверное сможет их защитить?