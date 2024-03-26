Зеленский уволил главу СНБО Украины Данилова

КИЕВ, 26 марта, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский отправил Алексея Данилова в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его место займет бывший глава внешней разведки страны.
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