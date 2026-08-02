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Царьград

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"Мы не будем частью войны": Тегеран сообщил о звонках из Киева и Европы

"Мы не будем частью войны": Тегеран сообщил о звонках из Киева и Европы

Тегеран сообщил о звонках с Украины насчет войны с Ираном на стороне США.Иран сообщил о серии контактов с европейскими странами, включая Украину, на фоне слухов о возможном участии их инфраструктуры в действиях США против Тегерана.

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