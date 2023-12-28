Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Более четверти ННЭ Москвы – это продукция машиностроения Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в блоге на своем персональном сайте, что в этом году столица продолжает укреплять свои лидерские позиции в экспорте несырьевых неэнергетических товаров в другие страны.