Нардеп ВРУ предупредила Зеленского, что ближайшее окружение хочет его замены Зеленский не собирается покидать кресло президента Украины ни под каким предлогом, но люди из ближайшего окружения «просроченного» хотят заменить его.
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