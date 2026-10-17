Российский рынок автозапчастей продолжает демонстрировать неравномерный рост цен. По итогам девяти месяцев 2026 года наиболее заметное подорожание зафиксировано в категории моторных масел - на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.