Проклятие геймера: как компьютерные игры незаметно губят сексуальную жизнь

Компьютер уже давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. И если раньше это устройство использовали только в рабочих целях, то сейчас оно стало настоящим порталом в виртуальный мир, полный разнообразных развлечений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии