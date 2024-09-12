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В Белом доме не подтвердили встречу Байдена и Зеленского на полях ГА ООН

Администрация президента США Джо Байдена не готова подтвердить его встречу с Владимиром Зеленским в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 12 сентября.

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