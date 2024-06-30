Стало известно, кому повысят пенсии с 1 июля

Повышение коснется трех категорий получателей Некоторых пенсионеров ожидает увеличение пенсионных выплат с 1 июля, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на декане факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.
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