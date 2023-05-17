Срочно восстановить дороги в районе Барановского гарнизона поручил глава Уссурийска

Дороги на улицах Ворошиловской и Братской в Уссурийске восстановят к концу июля. Соответствующее поручение дал своим подчиненным глава УГО Евгений Корж, лично оценивший состояние проездов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.