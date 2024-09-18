Зачем Россию настойчиво ведут к применению ЯО

М

ММ

"осуществить возмездие и поставить точку в СВО, с чудовищными издержками в виде необходимости деактивации радиоактивного заражения пострадавшего города (городов), их восстановления и введения против нас уже тотальных санкций."- ДАЁШЬ ТОТАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ЗАПАДА! Чтоб ни один олигарх не мог больше продать в Европу ни тонны металла, ни литра нефти и газа, НИЧЕГО!