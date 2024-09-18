Медвежий угол
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Медвежий угол

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Зачем Россию настойчиво ведут к применению ЯО

Зачем Россию настойчиво ведут к применению ЯО

Последовательная эскалация в зоне СВО со стороны некоторых стран-​членов НАТО, в первую очередь Великобритании, наводит меня на мысль, что получение контроля над Европой "англичанки" выглядит, как причина эскалации, довольно просто и примитивно.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Медвежий угол&quot;, посиди пока в своей берлоге, без тебя снег растает!
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21 час.
М
ММ
&quot;осуществить возмездие и поставить точку в СВО, с чудовищными издержками в виде необходимости деактивации радиоактивного заражения пострадавшего города (городов), их восстановления и введения против нас уже тотальных санкций.&quot;- ДАЁШЬ ТОТАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ЗАПАДА! Чтоб ни один олигарх не мог больше продать в Европу ни тонны металла, ни литра нефти и газа, НИЧЕГО!
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21 час.
LD
Leon Dan
Они хотят, чтобы был тот, &quot;кто начал&quot;. Потомки, кто выживет, будут помнить, кто начал.
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14 час.

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