Последовательная эскалация в зоне СВО со стороны некоторых стран-членов НАТО, в первую очередь Великобритании, наводит меня на мысль, что получение контроля над Европой "англичанки" выглядит, как причина эскалации, довольно просто и примитивно.
Зачем Россию настойчиво ведут к применению ЯО
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Владимир Соловьев
"Медвежий угол", посиди пока в своей берлоге, без тебя снег растает!
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21 час.
М
ММ
"осуществить возмездие и поставить точку в СВО, с чудовищными издержками в виде необходимости деактивации радиоактивного заражения пострадавшего города (городов), их восстановления и введения против нас уже тотальных санкций."- ДАЁШЬ ТОТАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ЗАПАДА! Чтоб ни один олигарх не мог больше продать в Европу ни тонны металла, ни литра нефти и газа, НИЧЕГО!
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21 час.
LD
Leon Dan
Они хотят, чтобы был тот, "кто начал". Потомки, кто выживет, будут помнить, кто начал.
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14 час.
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