📹⚡️Дерзкую и стремительную операцию провели мотоштурмовики 40-й отдельной бригады МП ТОФ из состава группировки войск "Восток" на Великоновосёловском операционном направлении.
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📹⚡️Дерзкую и стремительную операцию провели мотоштурмовики 40-й отдельной бригады МП ТОФ из состава группировки войск "Восток" на Великоновосёловском операционном направлении.