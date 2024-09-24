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Военное обозрение

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РСЗО серии «Фади» движения «Хезболла»

РСЗО серии «Фади» движения «Хезболла»

В своих ударах по Израилю движение «Хезболла» использует разные ракетные вооружения. Так, в последней подобной атаке значительную роль сыграли РСЗО «Фади-1» и «Фади-2».

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