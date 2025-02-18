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Акула откусила руки женщине, пытавшейся сфотографироваться с ней

Акула откусила руки женщине, пытавшейся сфотографироваться с ней

Global Look Press/Michele Westmorland/Danita Delimont На британских островах Теркс и Кайкос акула напала на 55-летнюю канадскую туристку, которая пыталась сделать селфи на ее фоне, сообщает The New Zealand Herald.

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