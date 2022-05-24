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Нейросеть Google Imagen создаёт безумные фотореалистичные изображения по текстовому описанию

Нейросеть Google Imagen создаёт безумные фотореалистичные изображения по текстовому описанию

Компания Google представила свой новый проект под названием Imagen — это генератор изображений по заданному текстовому описанию.

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