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Миллиарды Асада

Миллиарды Асада

Я вот искренне не понимаю, почему люди верят всему написанному, даже не потрудившись осмыслить это? Тем более, если информация идёт от тех сил, которые заинтересованы максимально очернить человека или извратить ситуацию.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Зная, что Башер под плотным санкциями, он без проблем перевозить на личность, золото бриллианты в Россию, заблаговременно, на тех же самых ИЛ - 76, что завозили всё необходимое на российские базы [он же не идиот, получил хорошее образование, да и супруга у него спец в банковскому деле], а потом уже в России, мог без проблем на эти &quot;зелёные фантики&quot; покупать реальное русское золото. Тем более если оно остаётся на хранении в самой России. Так что этот &quot;высоко поставленный сириец&quot; может быть вполне быть и прав. Ни кто не пишет, сколько золота и валюты захватили повстанцы в Дамаске [вообще было ли оно там вообще физическое]. Так что выводы делайте сами. Если конечно сами не идиоты. Башар Асад нахлебником в России точно не будет.
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