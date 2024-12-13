Миллиарды Асада

ИМ

Ильдус Мамлеев

Зная, что Башер под плотным санкциями, он без проблем перевозить на личность, золото бриллианты в Россию, заблаговременно, на тех же самых ИЛ - 76, что завозили всё необходимое на российские базы [он же не идиот, получил хорошее образование, да и супруга у него спец в банковскому деле], а потом уже в России, мог без проблем на эти "зелёные фантики" покупать реальное русское золото. Тем более если оно остаётся на хранении в самой России. Так что этот "высоко поставленный сириец" может быть вполне быть и прав. Ни кто не пишет, сколько золота и валюты захватили повстанцы в Дамаске [вообще было ли оно там вообще физическое]. Так что выводы делайте сами. Если конечно сами не идиоты. Башар Асад нахлебником в России точно не будет.