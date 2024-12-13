Я вот искренне не понимаю, почему люди верят всему написанному, даже не потрудившись осмыслить это? Тем более, если информация идёт от тех сил, которые заинтересованы максимально очернить человека или извратить ситуацию.
Миллиарды Асада
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Зная, что Башер под плотным санкциями, он без проблем перевозить на личность, золото бриллианты в Россию, заблаговременно, на тех же самых ИЛ - 76, что завозили всё необходимое на российские базы [он же не идиот, получил хорошее образование, да и супруга у него спец в банковскому деле], а потом уже в России, мог без проблем на эти "зелёные фантики" покупать реальное русское золото. Тем более если оно остаётся на хранении в самой России. Так что этот "высоко поставленный сириец" может быть вполне быть и прав. Ни кто не пишет, сколько золота и валюты захватили повстанцы в Дамаске [вообще было ли оно там вообще физическое]. Так что выводы делайте сами. Если конечно сами не идиоты. Башар Асад нахлебником в России точно не будет.
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