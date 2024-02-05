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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Ноябрьске жильцы дома, которым стройка закрыла солнце, подали в суд на мэрию

В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы дома по адресу Космонавтов, 35 подали в суд на мэрию, с просьбой снести соседнее здание, которое, по их мнению, строится с нарушением строительных норм и правил, а также закрывает солнце части жильцов, из-за того, что при проектировании была нарушена минимальная дистанция до стройки.

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