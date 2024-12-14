«Яндекс Погода» трубит, что мощный снегопад в Петербурге начнется в ближайший час. К Петербургу подбирается новая порция осадков.
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«Яндекс Погода» трубит, что мощный снегопад в Петербурге начнется в ближайший час. К Петербургу подбирается новая порция осадков.