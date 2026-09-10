Основатель Blackwater: конфликт на Украине ведет к усилению российской армии

Глава ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил, что российская армия накопила значительный боевой опыт и стала лучше противодействовать западному вооружению.
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