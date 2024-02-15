В Ярцеве местные жители не могут нормально жить из-за отравленного воздуха

«Сектор газа» в Ярцеве или борьба за свежий воздух. Почему жители улицы Танкистов уже несколько лет задыхаются от неприятного запаха? Прелесть уединенной жизни в частном секторе для Марины и соседей померкла несколько лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии