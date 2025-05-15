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Әхмәт Кадыров Миңнехановны зирәк һәм алдан күрүчән сәясәтче дип атады

Әхмәт Кадыров Миңнехановны зирәк һәм алдан күрүчән сәясәтче дип атады

Казанда Чечня Республикасы вәкилләре Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Делегацияне Чечня физик культура һәм спорт министры Әхмәт Кадыров җитәкләде, шулай ук аңа Чечня вице-премьеры һәм финанслар министры Солтан Тагаев һәм Чечня башлыгының беренче урынбасары Умар Даудов кергән.

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