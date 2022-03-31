NASA заявило о прогрессе в переговорах с Роскосмосом по продлению работы МКС до 2030 года

Руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс заявила, что ведомство отмечает прогресс в работе с международными партнерами, в том числе с Роскосмосом, по продлению работы МКС до 2030 года.
Популярные статьи
- ФСБ конфисковала в России часы на миллионы долларов в ответ на санкции со стороны Швейцарии
- «Мы сможем запускать спутники быстрее, чем их смогут сбивать русские и китайцы», — Илон Маск об угрозах Starlink
- «Это полное безумие», — Илон Маск уверен, что Германия не должна закрывать свои атомные электростанции
Свежие комментарии