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NASA заявило о прогрессе в переговорах с Роскосмосом по продлению работы МКС до 2030 года

NASA заявило о прогрессе в переговорах с Роскосмосом по продлению работы МКС до 2030 года

Руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс заявила, что ведомство отмечает прогресс в работе с международными партнерами, в том числе с Роскосмосом, по продлению работы МКС до 2030 года.

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