Американская компания представила новый макет морской ударной ракеты

Макет концепта внизу, сверху — ракета AGM-88G AARGM-ER / ©Northrop Grumman Northrop Grumman держит в секрете технические подробности о новой ракете, однако представитель оборонной компании отметил, что проект использует предыдущие наработки фирмы.
Макет концепта внизу, сверху — ракета AGM-88G AARGM-ER / ©Northrop Grumman Northrop Grumman держит в секрете технические подробности о новой ракете, однако представитель оборонной компании отметил, что проект использует предыдущие наработки фирмы.
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