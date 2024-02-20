Стало известна дата послания президента Федеральному собранию

Президент обратится к Федеральному собранию 29 февраля. Послание 2023 года было также в феврале. В нём Путин оценил экономику страны, объявил о повышении МРОТ, предложил ввести маткапитал в 4 новых субъекта «задним числом», а также объявил о двухнедельном отпуске участников СВО каждые полгода.