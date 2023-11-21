Ликсутов: за четыре года пассажиры МЦД совершили более 725 миллионов поездок

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) изменил транспортные привычки москвичей и оказал большой эффект на столицу, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба Дептранса.
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