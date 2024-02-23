Зеленский усомнился в способностях Трампа, но снова позвал его на Украину

Президент Украины считает, что экс-глава Белого дома не сможет урегулировать конфликт за 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в идею экс-главы Белого дома Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт с Россией за 24-48 часов.
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