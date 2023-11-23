CNN: 24 ноября Израиль отпустит 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

В пятницу, 24 ноября, Израиль планирует отпустить из тюрем 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на израильского чиновника.
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