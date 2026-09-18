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Президент Ava Labs заявил, что NYSE в течение года тестировала технологию Avalanche в рамках планов по токенизации

Президент Ava Labs заявил, что NYSE в течение года тестировала технологию Avalanche в рамках планов по токенизации

Президент Ava Labs Чарли Купер сообщил, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) провела последний год, тестируя технологию Avalanche и работая с блокчейн-компанией над интеграцией этой технологии в системы биржи.

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