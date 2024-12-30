Прогноз погоды в Крыму на 30 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 30 декабряВ Симферополе +5 и пасмурноВ Севастополе +7 и небольшой дождьВ Евпатории +4 и пасмурноВ Черноморском +3 и пасмурноВ Джанкое +3 и облачно с прояснениямиВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +7 и облачно с прояснениямиВ Керчи +2 и облачно с прояснениям.