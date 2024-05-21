СМИ узнали о посадке главы МИД Ирана в разбившийся вертолет в последний момент

Три человека, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, которые были на борту разбившегося вертолета вместе с президентом Исламской Республики Эбрахимом Раиси, изначально должны были лететь на другом вертолете.
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