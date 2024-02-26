С 1 марта 2024 года на полгода вводится временный запрет на экспорт бензина из России. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал данную инициативу, направленную на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке в период сезонного роста спроса.
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