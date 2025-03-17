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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» – главный претендент на требл в сезоне по версии букмекеров. Шансы есть у «Барсы», «Реала» и «Интера»

Четыре команды еще могут выиграть требл в этом сезоне. Шанс на победу в трех турнирах в сезоне-2024/25 сохраняются у «Барселоны», «Интера», «ПСЖ» и «Реала».

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