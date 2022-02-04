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Биолог Баранова назвала детей «лёгкой добычей» для омикрон-штамма

Биолог Баранова назвала детей «лёгкой добычей» для омикрон-штамма

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что дети являются «легкой добычей» для новой коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом.

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