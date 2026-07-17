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От всесоюзной славы до работы санитаркой в онкологии: как сложилась судьба звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой

От всесоюзной славы до работы санитаркой в онкологии: как сложилась судьба звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой

В 1956 году фильм «Весна на Заречной улице» превратил Нину Иванову во всесоюзную знаменитость, чьё лицо украшало обложки журналов, а образ учительницы Татьяны Левченко стал идеалом женственности для миллионов зрителей.

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