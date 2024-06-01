Россиянин Бивол нокаутировал Зинада и защитил титул чемпиона мира WBA

В. Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС Дмитрий Бивол отправил в нокаут ливийца Малика Зинада, тем самым защитив титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титул чемпиона мира Международной боксерской ассоциации.