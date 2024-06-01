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Россиянин Бивол нокаутировал Зинада и защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Бивол нокаутировал Зинада и защитил титул чемпиона мира WBA

В. Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС Дмитрий Бивол отправил в нокаут ливийца Малика Зинада, тем самым защитив титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и титул чемпиона мира Международной боксерской ассоциации.

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