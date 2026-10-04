Президент Сенегала объявил о смерти писателя Шейха Хамиду Кане

В Дакаре скончался известный сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане в возрасте 98 лет. Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай выразил свои соболезнования в социальной сети Х, отметив значимость его работ для африканской литературы.
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