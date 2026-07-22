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Nvidia показала 22 разработки для работы с «физикой» с помощью ИИ

Nvidia показала 22 разработки для работы с «физикой» с помощью ИИ

Компания представила технологии для генерации 3D-сцен, управления движением роботов и создания реалистичных виртуальных моделей с физическими законамиНа конференции SIGGRAPH 2026 Nvidia Graphics Research представила 22 разработки, направленные на развитие симуляции и физического ИИ (Physical AI) — систем, которые работают с виртуальными и реальными объектами с учётом физических законов.

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