Nvidia показала 22 разработки для работы с «физикой» с помощью ИИ

Компания представила технологии для генерации 3D-сцен, управления движением роботов и создания реалистичных виртуальных моделей с физическими законамиНа конференции SIGGRAPH 2026 Nvidia Graphics Research представила 22 разработки, направленные на развитие симуляции и физического ИИ (Physical AI) — систем, которые работают с виртуальными и реальными объектами с учётом физических законов.