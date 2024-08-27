Одна из величайших историко-географических загадок Сибири состоит в том, что правобережье Оби на старинных картах, созданных «до Ермака», поименовано Лукоморьем.
СИБИРСКАЯ РОСЬ
Комментарии
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Александр Николаевич
На самом деле изначально всегда существовала единая Сибирская Русь, из которой вышло и затем расселилось по ойкумене великое множество русов-индоевропейцев.
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16 час.
Александр Зиборов
В давнем труде киевского известного историка прочитал о существовании Сибирской Руси. В прошлом русской была большая часть Евразии.
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6 час.
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