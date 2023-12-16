Гибридный биокомпьютер объединил ткани человеческого мозга с компьютерными чипами

Этот гибрид человека и машины может даже выполнять математические уравнения и распознавать речь. Киборги всё реальнее! Ученые соединили ткани человеческого мозга с компьютерным чипом, создав в чашке Петри мини-киборга, который может выполнять математические уравнения и распознавать речь.