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Воронежцу, подавшему первый иск из-за концерта Канье Уэста, вернули 132 тысячи рублей за билеты

Воронежцу, подавшему первый иск из-за концерта Канье Уэста, вернули 132 тысячи рублей за билеты

Воронежец, направивший первое в РФ судебное заявление по защите прав потребителей к организаторам петербургского выступления американского рэп-исполнителя Канье Уэста, получил назад средства, затраченные на билеты, в сумме 132 тысяч рублей.

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