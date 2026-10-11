Capacity, Impact, and Alpha Decay E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! EdgeTools Part 5 of 5: The Signal Book At the start of 2006 Renaissance Technologies restricted its Medallion fund to employees, former employees and their families, with staff buying out the remaining outside investors, and the reason its chief financial officer gave was that the fund's size had to be contained for its returns to stay where they were (Institutional Investor, 2006).
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