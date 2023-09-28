Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    Глупый ответ. Вам еще не достаточно показали? Кстати, лично мне нравится что сын Кадырова не белоручка. И  он-то в от...Жить нужно по зак...
  • Владимир Алтайцев
    Глупый  ответ. Судить должны  соответствующие  организации - Генпрокуратура, МВД, а не я. А если  это преступление  К...Жить нужно по зак...
  • Елена Киршанская
    Ельцын отметелил целый Белый дом. И теперь у него есть  ельцын-центр. И почетная могила. Все знают о незаконных прива...Жить нужно по зак...

Жить нужно по закону, а не по понятиям. По ним мы уже жили. Как это выглядело - вы и сами прекрасно помните

Жить нужно по закону, а не по понятиям. По ним мы уже жили. Как это выглядело - вы и сами прекрасно помните

Vik  Я думаю так же. Публикация большая - смикширована. Безграничный аналитик Прочел пост Диего Вальдеса ( прим.

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Комментарии
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Елена Киршанская
Ельцын отметелил целый Белый дом. И теперь у него есть  ельцын-центр. И почетная могила. Все знают о незаконных приватизациях - и... где?   ну начинайте жить по закону. А мы и подтянемся. А пока что закон объясняет что отметелить наглого мигранта  это национализм. Так что рассказывать нам о том как хорошо жить по закону среди  постоянных примеров беззакония, очередной пример насилия над гражданами., возведенного в закон. Кстати младшему Кадырову 15 лет. И за это происшествие подсудным он быть не может. Ну судите старшегго Кадырова за то что сына в СИЗО привел. Сможете?  ну. ну. как же как же.
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36 мин.
Владимир Алтайцев
Глупый  ответ. Судить должны  соответствующие  организации - Генпрокуратура, МВД, а не я. А если  это преступление  Кадырову спустят, то  власть РФ  всей стране покажет, что  у нас нет законов.
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33 мин.
Елена Киршанская
Глупый ответ. Вам еще не достаточно показали? Кстати, лично мне нравится что сын Кадырова не белоручка. И  он-то в отличие от  нас многих отлично знает как во власти все устроено. Вы вот все будете на МВД оглядываться. А он просто взял и врезал.  А  вы будете по судам ходить. Без всякого толка.  Закон, для начала, должен иметь силу  и для самого Кадырова. А пока что Кадыров сильнее закона.  Да и всегда будет сильнее. На том мир и стоит.
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9 мин.

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