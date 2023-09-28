Vik Я думаю так же. Публикация большая - смикширована. Безграничный аналитик Прочел пост Диего Вальдеса ( прим.
Жить нужно по закону, а не по понятиям. По ним мы уже жили. Как это выглядело - вы и сами прекрасно помните
Комментарии
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Елена Киршанская
Ельцын отметелил целый Белый дом. И теперь у него есть ельцын-центр. И почетная могила. Все знают о незаконных приватизациях - и... где? ну начинайте жить по закону. А мы и подтянемся. А пока что закон объясняет что отметелить наглого мигранта это национализм. Так что рассказывать нам о том как хорошо жить по закону среди постоянных примеров беззакония, очередной пример насилия над гражданами., возведенного в закон. Кстати младшему Кадырову 15 лет. И за это происшествие подсудным он быть не может. Ну судите старшегго Кадырова за то что сына в СИЗО привел. Сможете? ну. ну. как же как же.
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36 мин.
Владимир Алтайцев
Глупый ответ. Судить должны соответствующие организации - Генпрокуратура, МВД, а не я. А если это преступление Кадырову спустят, то власть РФ всей стране покажет, что у нас нет законов.
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33 мин.
Елена Киршанская
Глупый ответ. Вам еще не достаточно показали? Кстати, лично мне нравится что сын Кадырова не белоручка. И он-то в отличие от нас многих отлично знает как во власти все устроено. Вы вот все будете на МВД оглядываться. А он просто взял и врезал. А вы будете по судам ходить. Без всякого толка. Закон, для начала, должен иметь силу и для самого Кадырова. А пока что Кадыров сильнее закона. Да и всегда будет сильнее. На том мир и стоит.
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9 мин.
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