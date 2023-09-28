Жить нужно по закону, а не по понятиям. По ним мы уже жили. Как это выглядело - вы и сами прекрасно помните

Елена Киршанская Ельцын отметелил целый Белый дом. И теперь у него есть ельцын-центр. И почетная могила. Все знают о незаконных приватизациях - и... где? ну начинайте жить по закону. А мы и подтянемся. А пока что закон объясняет что отметелить наглого мигранта это национализм. Так что рассказывать нам о том как хорошо жить по закону среди постоянных примеров беззакония, очередной пример насилия над гражданами., возведенного в закон. Кстати младшему Кадырову 15 лет. И за это происшествие подсудным он быть не может. Ну судите старшегго Кадырова за то что сына в СИЗО привел. Сможете? ну. ну. как же как же.

Владимир Алтайцев Глупый ответ. Судить должны соответствующие организации - Генпрокуратура, МВД, а не я. А если это преступление Кадырову спустят, то власть РФ всей стране покажет, что у нас нет законов.