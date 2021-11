Ролик-анонс о сокрытии дизлайков на YouTube закидали дизлайками, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышла «проблемной», состоялся анонс SteamWorld Headhunter, запуск необычной портативной консоли Playdate был вынужденно отложен, The Binding of Isaac: Rebirth получила крупный патч с русской локализацией, долгожданный в Marvel's Avengers Человек-паук получил собственный кинематограф .