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Аргументы недели

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Экс-ответственной за культуру в Челябинске добавили новую статью в уголовном деле

Экс-ответственной за культуру в Челябинске добавили новую статью в уголовном деле

По делу экс-главы комитета культуры Челябинска Элеоноры Егоровой (Халиковой) и директора ЦПКиО Жазита Нургазинова возбуждён дополнительный эпизод — злоупотребление должностными полномочиями.

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