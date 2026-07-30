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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Питер Уиндзор: «Антонелли не позволяет всякой ерунде влиять на психику – как Ферстаппен. И похож на Макса в плане пилотажа»

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор провел параллели между пилотом « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и лидером « Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

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