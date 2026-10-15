— Помнить о рейде ГАИ «Пешеходный переход» — инспекторы проверят соблюдение ПДД водителями и пешеходами; — Сходить на XVII фестиваль «Белая трость» в концертном зале «Москва»; — Посмотреть премьеру «Серьги примадонны» в Театре на Ордынке в 19:00; — Послушать лекцию об истории метрополитена в Центре перспективных разработок московского транспорта — в 19:00; — Заглянуть на выставку «Обувь.