— Помнить о рейде ГАИ «Пешеходный переход» — инспекторы проверят соблюдение ПДД водителями и пешеходами; — Сходить на XVII фестиваль «Белая трость» в концертном зале «Москва»; — Посмотреть премьеру «Серьги примадонны» в Театре на Ордынке в 19:00; — Послушать лекцию об истории метрополитена в Центре перспективных разработок московского транспорта — в 19:00; — Заглянуть на выставку «Обувь.
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